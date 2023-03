Há vida para além de Coates no Sporting: "É ainda um menino, mas já muito inteligente..."

Capitão falha jogo em Londres mas a qualidade dos outros centrais descansa Beto, ex-jogador dos leões

No empate de anteontem com o Arsenal, 2-2 para a Liga Europa, os centrais St. Juste e Gonçalo Inácio destacaram-se pela equipa leonina, sendo que o outro que jogou de início, Coates, viu um amarelo que o afasta da partida da segunda mão. O JOGO falou com Beto - ex-capitão dos leões e central titular na única final dos verdes e brancos na Taça UEFA (2005) - sobre os atuais centrais do plantel e o antigo internacional luso deixou elogios, mostrando-se confiante que a baixa do uruguaio será bem compensada.