Há quem esfregue as mãos com a venda de Paulinho: "Vai servir para pagar dívidas"

A transferência de Paulinho do Braga para o Sporting vai render meio milhão de euros ao Santa Maria, clube de Barcelos que formou o avançado.

Em entrevista à Antena 1, o presidente Bruno Torres mostrou-se bastante satisfeito com o sucesso do jogador e, claro, com a verba que o emblema barcelense vai encaixar.

"Ficamos sempre muito satisfeitos com o sucesso dos nossos atletas. De certeza que foi a concretização de um sonho, primeiro com a seleção, agora em representar um dos grandes do nosso país. Ficamos contentes pelo jogador e também ficamos satisfeitos pela verba que vamos receber, que é importante para o nosso clube", começou por afirmar Bruno Torres, explicando depois onde e como vai ser utilizado o meio milhão de euros, que é mais de metade do orçamento do clube.

"[o dinheiro vai servir para] Tentarmos criar mais um sintético, melhorar as condições dos balneários, as coberturas, que há muitos anos que precisam de obras. Vai permitir, além do nosso dia a dia de trabalho, que as condições sejam melhoradas. Depois vai haver procura maior por parte dos atletas. Já estamos no limite máximo, temos 200 atletas de formação só com um pelado, e vai permitir ao clube crescer em número de atletas e condições de trabalho. E claro, pagar algumas dívidas e tentar pôr o clube estável", concluiu.