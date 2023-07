Gyokeres vira novela: Coventry ainda irredutível e regresso de Inglaterra sem acordo

Varandas e Viana regressaram na segunda-feira a Lisboa depois de terem tentado fechar o acordo por Gyokeres em Inglaterra

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, e o diretor desportivo, Hugo Viana, foram a Inglaterra (voltaram na segunda-feira a Lisboa) tentar fechar a contratação de Gyokeres. No entanto, o negócio continua preso pela mesma parte: o Coventry.

Emblema inglês espera uma proposta superior à do Sporting, apesar de vários meios de comunicação ingleses anteciparem como difícil essa hipótese. Agente do jogador pressiona em prol do leão.

O emblema inglês não facilita nas negociações e aponta para uma cifra entre os 23 e os 25 milhões pelo jogador que expira contrato em 2024. Ciente de que muito falta para terminar a janela de transferências, o clube mantém a corda esticada e está irredutível, adiando a decisão. O Sporting começou nos 15 M€ as abordagens pelo internacional sueco e estará a colocar 21,5 milhões de euros em cima da mesa, a proposta mais alta pelo dianteiro que fez 22 golos no último Championship.

Rúben Amorim continua a trabalhar sem reforços e sabe que o valor investido no avançado tem influência nas outras posições que quer ver reforçadas.

O representante do atleta tem feito pressão junto dos responsáveis diretivos do Coventry, sensibilizando quanto à vontade do jogador de ver o futuro resolvido. No entanto, adianta o "Coventry Telegraph", os dirigentes do emblema do Championship não querem ceder a pressões e consideram que ainda podem receber propostas superiores à dos leões, ainda que, variados meios especializados em Inglaterra anotem que Everton, West Ham e Bournemouth não vão continuar na corrida por Gyokeres.

Gyokeres fez 22 golos no último Championship e destacou-se pela capacidade individual e de explorar os contra-ataques.

Prestes a regressar de férias, o dianteiro tem sido reservado quanto ao seu futuro e seguiu os conselhos dos seus representantes, evitando quaisquer declarações públicas ou nas páginas pessoais. A prioridade do avançado é ver o seu futuro resolvido, de modo a preparar da melhor forma a próxima temporada. Satisfeito pela proposta e estatuto que o Sporting lhe promete, a intenção do jogador era não ter de se apresentar no final de semana em Inglaterra.

Um mês de muitas conversas

O foco da SAD do Sporting tem estado, exclusivamente, apontado a Gyokeres. As conversas com o Coventry começaram há um mês e o negócio ainda não está fechado. Tendo em conta o planeamento necessário para a temporada e que, pela primeira vez, Amorim arrancou os trabalhos sem qualquer reforço, é urgente fechar o avançado sueco para aferir as possibilidades financeiras para outras posições. Basta sentir o pulso aos fãs leoninos nas redes sociais para perceber que o caso gera exasperação.