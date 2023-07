Gyokeres: um tanque de olho na baliza. Confira o plano de Rúben Amorim

Na estreia à vista de todos, o reforço revelou impressionante poder físico, velocidade e vertigem pelo ataque

Gyokeres apareceu no ataque, como referência, diante da Real Sociedad. E, no primeiro teste à vista de todos, o reforço impressionou pela força física: ganhou duelos, pressionou a defesa dos bascos e iniciou jogadas individuais, culminando a exibição com um golo. O jogador sueco somou ainda quatro dribles em sete tentados, cavou faltas com as suas iniciativas individuais (5) e foi sempre capaz de ser a referência ofensiva dos leões, ganhando cinco duelos aéreos e conduzindo a bola em contra-ataque. À frente da baliza, perdeu uma boa chance à entrada da área, mas no remate que efetuou marcou.