Gyokeres tirado "a ferros": Varandas e Viana dirigiram-se a Inglaterra

Raide a Inglaterra do empresário do sueco e de uma comitiva leonina, ao mais alto nível, para selar transferência

Gyokeres está muito perto de se tornar jogador do Sporting. A transferência do atleta de 25 anos foi negociada ontem durante a tarde e noite e o acordo entre leões e Coventry estará alinhavado e será oficial em breve.

Frederico Varandas e Hugo Viana dirigiram-se a Inglaterra para tentar encerrar a busca pelo avançado desejado por Amorim. Proposta de 21,5 milhões de euros em cima da mesa.

O representante do avançado reuniu-se com dirigentes do clube do Championship e sensibilizou-os para a vontade de sair do jogador. O agente tenta desbloquear a situação, valorizando a proposta do Sporting, que, de acordo com o "Daily Mail", é de 21,5 milhões de euros e que se aproxima muito dos quase 24 M€ pedidos pelo Coventry. A prioridade de Gyokeres é ter o futuro resolvido antes de finalizar o seu período de férias e está agastado pela forma como os ingleses têm procurado inflacionar o negócio.

Durante o dia de segunda-feira, o presidente leonino, Frederico Varandas, e o diretor desportivo, Hugo Viana, viajaram para Inglaterra para tentarem finalizar o processo de transferência do internacional sueco. Essa viagem reflete o investimento que o Sporting está a fazer pelo jogador, que tem sido a prioridade completa do último mês. Ainda sem reforços, Rúben Amorim concordou com a ideia da SAD de adquirir outro avançado e pediu um atleta que resolva individualmente e que consiga explorar a profundidade. Apesar de os leões terem começado por propor 15 M€ pelo avançado que termina contrato em 2024, Varandas subiu a parada para bater a concorrência.

Como O JOGO noticiou, Everton, West Ham e Bournemouth recuaram nas intenções, mostrando-se indisponíveis para pagar acima de 20 milhões pelo sueco.

Com 22 golos em 2022/23, Gyokeres tem à espera um salário de topo no plantel e um contrato de cinco anos. Na segunda-feira, o Coventry voltou aos trabalhos, mas o jogador não tinha de se apresentar: tem férias até final da semana.