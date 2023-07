Gyokeres será oficializado esta quinta-feira como reforço do Sporting

Sueco concluiu os exames médicos na quarta-feira e será integrado nos trabalhos às ordens de Amorim

Viktor Gyokeres concluiu na quarta-feira uma bateria de exames médicos e está pronto para ser oficializado e integrado nos trabalhos do plantel leonino. O internacional sueco, contratação mais cara de sempre da história sportinguista (20 milhões de euros e mais quatro por objetivos), chegou anteontem ao final da tarde a Lisboa, na companhia do seu empresário, e ultimou alguns detalhes relativos à sua mudança para a capital portuguesa.

Finalizadas as questões burocráticas e os testes médicos, o ponta-de-lança está pronto para integrar os trabalhos ainda hoje. Amorim pretende ter o avançado em condições para o arranque da época.

Para esta quinta-feira, está agendada a apresentação oficial do jogador sueco, que assim coloca um ponto final nas incertezas em relação ao futuro. A novela que envolveu a transferência do avançado do Coventry para o Sporting durou cerca de 40 dias, mas chegou a bom porto. Frederico Varandas e Hugo Viana entregaram a Rúben Amorim um ponta de lança de perfil diferente, que a própria SAD acreditava precisar. Amorim, recorde-se, fez marcha-atrás depois de ter dito na última temporada que não necessita de um avançado para fazer concorrência a Paulinho e Chermiti.

Internacional sueco será utilizado por Rúben Amorim nos jogos particulares que o plantel do emblema leonino irá realizar no Algarve, a partir do dia 15 de julho.

De resto, é crível que Gyokeres possa estar integrado na sessão de hoje em Alcochete. As questões burocráticas foram ultrapassadas e Amorim aguarda pelo jogador, que seguirá no sábado com a comitiva leonina para o Algarve onde o plantel vai estagiar de 15 a 26 deste mês. No Sul do país, os comandados de Amorim irão fazer realizar quatro partidas: Farense, Genk, Portimonense e Real Sociedad.

Apesar de arrancar mais tarde na preparação, é certo que Gyokeres irá ser utilizado em alguns destes jogos. Amorim pretende o avançado afinado para o arranque da nova época e vai dar-lhe minutos de competição. Refira-se que na última temporada, ao serviço do Coventry, o reforço dos leões apontou 22 golos e fez 12 assistências em 50 partidas: ou seja, esteve em 34 golos.

Depois de ter gozado um período de férias em Espanha e na Grécia, esperou ansiosamente que o telefone tocasse para rumar a Portugal e assinar por cinco temporadas pelo Sporting. Gyokeres não se excedeu em declarações na chegada a Lisboa, mas sempre foi avisando os rivais que espera "marcar muitos golos".