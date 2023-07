Gyokeres no Sporting: a cláusula de rescisão e todos os valores do negócio

Gyokeres foi oficializado esta quinta-feira como reforço do Sporting, tendo assinado um contrato válido até 2028

O avançado internacional sueco Viktor Gyokeres foi contratado pelo Sporting aos ingleses do Coventry, por 20 milhões de euros, tendo assinado um contrato de cinco temporadas, até 2028, anunciou esta quinta-feira o clube da I Liga.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa (...) que chegou a acordo com Coventry City F.C. com relação à aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Viktor Gyokeres, pelo montante de €20.000.000,00 (vinte milhões de euros), aos quais podem acrescer até €4.000.000,00 (quatro milhões de euros) condicionados ao atingimento de objetivos individuais e coletivos", informaram os leões, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na mesma nota, a SAD leonina refere que o Coventry fica ainda "com o direito a receber o montante correspondente a 15 por cento da mais-valia de futura transferência, percentagem que poderá ser reduzida para até 10 por cento por opção da Sporting SAD ou em função da concretização parcial dos objetivos individuais e coletivos acima referidos".

Leia também FC Porto FC Porto terá baixado as exigências financeiras por Mehdi Taremi Taremi já recusou uma proposta milionária do Al Hilal porque quer manter-se na elite europeia. A mudança para Milão, porém, só acontecerá se o FC Porto aceitar vender o seu passe

Por outro lado, "o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Sporting SAD", sendo que os encargos com os serviços de intermediação nesta transferência ascendem a dois milhões de euros, informou ainda a sociedade desportiva verde e branca.

Gyokeres, que é novo camisola 9 do Sporting, assinou um contrato de cinco temporadas, até junho de 2028, tendo ficado estipulado no vínculo uma cláusula de rescisão de 100 M€.

Esta é a contratação mais cara da história do Sporting, superando os 16 ME pagos por Paulinho ao Sporting de Braga, em janeiro de 2021.

Gyokeres, que completou 25 anos no passado mês de junho, é o terceiro jogador sueco a atuar pelo Sporting, sucedendo ao avançado Hans Eskilsson, que jogou em Alvalade em 1988/89, e ao médio Pontus Farnerud (2006/07 e 2007/08).

O ponta de lança nórdico, que conta 14 internacionalizações e três golos pela seleção da Suécia, jogou no Coventry nas últimas duas épocas e meia, tendo disputado 116 encontros e marcado 43 golos pelo conjunto que disputa o Championship, o segundo escalão do futebol inglês.

A última temporada foi a mais profícua de Gyokeres, com 22 tentos em 50 partidas, depois de em 2021/22 ter marcado 18 em 47 jogos e em 2021, então emprestado pelo Brighton na segunda metade da temporada, se ter ficado por três golos em 19 encontros.

Em 2017 saiu da Suécia, onde atuava no Brommapojkarna, para rumar ao Brighton, contando ainda no currículo com passagens pelos alemães do St. Pauli e pelos galeses do Swansea, sempre cedido pelos seagulls.

A ligação de Gyokeres a Portugal não se esgota nesta chegada ao Sporting, já que, em 2017, defrontou a seleção portuguesa de sub-19 no Europeu da categoria, tendo mesmo marcado um dos golos da Suécia, no empate 2-2 na fase de grupos.

Gyokeres é o primeiro reforço assegurado pelo Sporting para a temporada 2023/24.