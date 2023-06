Gyokeres não quer continuar no Championship e dá nega ao Leeds

Avançado do Coventry rejeita continuar no Championship, mesmo em projetos que tenham intenção de subida, e mantém a meta de lutar por títulos em clubes com outra dimensão. Sporting tem como prioridade contratar avançado pedido por Amorim e está disposto a chegar aos 20 M€. Sueco, apurou O JOGO, não tem pressa e está agora apenas focado na seleção.

Gyokeres, informa o "MOTLeeds News", terá descartado a hipótese Leeds, emblema que demonstrou interesse na sua aquisição, mas desceu à II liga inglesa. E a mesma decisão terá tomado em relação a outros projetos do Championship, mesmo que com ambições de subida. O desejo do avançado, divulga o "CoventryLive", é encontrar um clube que lute por títulos e, portanto, mantém-se recetivo à proposta do Sporting, mas também a interessados de elite da Premier League. Em Inglaterra, só o Everton terá feito uma abordagem pelo jogador, mas tanto Crystal Palace, como Fulham e West Ham poderão seguir-lhe as pisadas, mas não têm qualidade que garanta entrar na luta por troféus em 2023/24.

Para já, Gyokeres está totalmente focado na seleção sueca. O avançado tem jogo com a Áustria, na terça-feira, de qualificação para o Europeu. O Sporting, como o presidente Frederico Varandas admitiu, está disposto a pagar 20 milhões de euros pelo ponta-de-lança e ciente que, face à concorrência pelo jogador, terá de continuar a envidar esforços para o contratar.

Entretanto, em Inglaterra, garantem que o Coventry não entra em saldos. "Não o vejo a sair por menos de 23 milhões. E isso faz sentido. O Gyokeres atraiu equipas da Premier League e o Coventry deve esperar, porque há equipas que vão dar mais do que o Sporting", atirou o jornalista Simmey Hannifin-Donaldson. "Mais para a frente no mercado, é possível que o clube baixe as exigências para os 20 milhões", diz Ned Holmes, também citado pelo "FootballLeagueWorld". "A situação é complicada, porque o jogador pode querer ir para Lisboa. Se é o clube que ele quer, o Coventry pode ter de facilitar", comentou o jornalista Chris Gallagher, a visão mais abonatória para o Sporting.