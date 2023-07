Gyokeres: "Não percebo uma palavra do que o Paulinho diz, é muito engraçado"

Avançado sueco mostrou como é um dia no estágio do Sporting e respondeu a perguntas dos adeptos

Como se sente no Sporting: "É uma sensação incrível vestir esta camisola e estou muito agradecido por fazer parte deste grande clube. Agora, estou apenas ansioso por jogar perante os nossos adeptos"

Adaptação: "Tem sido muito fácil adaptar-me, porque todos no clube receberam-me de uma forma muito boa. E agora só preciso de aprender um pouco de português"

Diferença entre Portugal e a Suécia: "A principal diferença entre Portugal e Suécia acaba por ser o clima e o estilo de vida, que é um pouco diferente. E claro que o futebol é um pouco melhor".

Trabalhar com Rúben Amorim: "Sinto-me muito bem a trabalhar com este treinador, obviamente ele fez aqui grandes coisas e espero crescer como jogador e alcançar grandes coisas como equipa."

Espírito de equipa: "O espírito de equipa é muito bom, há muita entreajuda e lutamos pelos mesmos objetivos. O que vi dos adeptos é incrível. Espero vê-los no estádio."

Objetivos: "Estamos a focar-nos em fazer bom trabalho e ganhar jogos na pré-temporada. Depois ganhar o primeiro jogo oficial e ir jogo a jogo."

Sobre Paulinho? "Paulinho é engraçado, dá para ver que todos o adoram aqui. Mesmo que eu não perceba uma palavra do que ele diz, é muito engraçado. E é muito bom a nadar."

O que cantou na praxe? "Cantei 'Stand by me', todos adoraram. Não estava nervoso nem a tremer, fiquei contente com a minha performance."