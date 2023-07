Gyokeres ficou de fora do particular da manhã e vai a jogo à noite

Tal como o avançado sueco, Paulinho, que não jogou contra o Genk, à porta aberta, também deve ser utilizado

Viktor Gyokeres vai mostrar-se pela primeira vez aos adeptos do Sporting esta terça-feira. O avançado sueco deve ser utilizado por Rúben Amorim no particular contra a Real Sociedad.

Tendo ficado de fora do particular realizado esta terça de manhã, diante do Portimonense, Gyokeres deve ter direito a alguns minutos no segundo jogo do dia, depois de não ter saído do banco contra o Genk.

Paulinho, que não foi utilizado no último particular à porta aberta, deve merecer a confiança, também, de Rúben Amorim.

Refira-se que Adán deve ser o guarda-redes titular contra a Real Sociedad, depois das presenças de Israel no onze contra o Genk e contra o Portimonense, esta manhã.