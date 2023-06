Gyokeres e o preço exigido pelo Coventry: "Tendo em conta o meu contrato, é muito..."

Avançado sueco é um dos alvos do Sporting para o verão, mas a equipa da segunda divisão inglesa pede 20 milhões de euros.

Viktor Gyokeres, avançado sueco pretendido pelo Sporting, admitiu esta segunda-feira que os 20 milhões de euros exigidos pelo Coventry são um preço muito elevado, tendo em conta que tem apenas mais um ano de contrato no clube da segunda divisão inglesa.

"Sei que há vários clubes interessados. Acho que o Coventry quer encaixar a quantia que deseja, mas espero que pensem no que eu quero e no que sinto e não apenas em quem paga mais. Não sei exatamente sobre essa parte, mas já conversámos um pouco sobre isso. Eu podia ter saído no último mercado de inverno, mas escolhi ficar no Coventry e senti que eles queriam manter-me durante toda a época. Espero que possamos cooperar, agora que a época terminou", começou por dizer, em declarações a meios locais, na concentração da Suécia com vista ao particular frente à Nova Zelândia (sexta-feira) e ao jogo frente à Áustria, no dia 20 de junho, relativo à qualificação para o Euro'2024.

"Podem perguntar aos clubes se eles acham que o valor é muito alto. Diz-lhes respeito a eles. Eu só tenho mais um ano de contrato, mas tendo isso em conta, é muito", acrescentou o avançado, de 25 anos, sobre o preço exigido para o libertar, numa altura em que também é cobiçado pelo Everton, Fulham e Crystal Palace.

Na presente temporada, a terceira em que representou o Coventry, finalista vencido no play-off de acesso à Premier League, Gyokeres registou 22 golos e 12 assistências em 50 jogos realizados.