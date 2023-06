"Gyokeres disse-nos que quer sair do Coventry. A questão é se deve ir para o Sporting..."

Avançado que o Sporting tenta contratar no Championship revelou a vontade de mudar de ares. Premier League ou Lisboa é a dúvida

Gyokeres deu garantias de que quer sair do Coventry e essas declarações públicas ao concentrar-se com a seleção sueca são também corroboradas por Olof Lundh, jornalista da TV4 da Suécia, que à BBC explicou o que vai na cabeça do dianteiro.

"Ele disse-nos, quando falhou o acesso à Premier League com o Coventry, após duas boas épocas, que queria sair. Também nos disse que podia ter saído do clube em janeiro, mas que o Coventry pediu para que ficasse até ao final de 2022/23. Ele quer dar o salto. A questão é se ele deve ir para o Sporting, onde pode jogar na Europa, ou para um clube da Premier League, mas a lutar pela permanência, como o Everton. É uma decisão difícil", destaca Lundh, que confirma ainda a revolta do jogador com o Coventry por pedir, nesta fase, 20 milhões de euros pela sua transferência.

"O Gyökeres acha que o preço que pedem por si e que vem na imprensa, sobretudo na portuguesa, é um pouco exagerado, principalmente porque só tem mais um ano de contrato."