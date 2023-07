Gyokeres destaca-se e Sporting alcança vitória clara sobre Real Sociedad

Redação com Lusa

O próximo jogo de pré-época do Sporting está marcado para domingo

O Sporting venceu os espanhóis da Real Sociedad (3-0), no último jogo do estágio de pré-época no Algarve, em que o reforço sueco Gyökeres se estreou a marcar.

No Estádio Algarve, os tentos de Gyokeres (19 minutos), Ricardo Esgaio (28) e Pedro Gonçalves (55) garantiram o quarto triunfo em seis jogos nesta pré-temporada para os leões, que terminaram o jogo com dez elementos, após expulsão de Leonardo Barroso (84).

Este triunfo junta-se às vitórias sobre Estrela da Amadora (4-1), Marítimo (3-0) e Farense (2-1), e aos empates com Genk e Portimonense, ambos 1-1.

Antes da partida, os antigos internacionais portugueses Oceano e Carlos Xavier, que jogaram no Sporting e na Real Sociedad, foram homenageados pelos dois emblemas, que lhes entregaram camisolas com o número de jogos realizados em cada uma, e ovacionados pelos milhares de adeptos presentes.

O próximo jogo de pré-época do Sporting está marcado para domingo, às 20h00, frente aos espanhóis do Villarreal, para o Troféu Cinco Violinos.

Jogo disputado no Estádio Algarve.

Sporting - Real Sociedad, 3-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Gyökeres, 19 minutos.

2-0, Ricardo Esgaio, 28.

3-0, Pedro Gonçalves, 55.

- Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis, Ricardo Esgaio, Morita, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Marcus Edwards, Paulinho e Gyökeres. Jogaram ainda: Dário Essugo, Tiago Ferreira e Leonardo Barroso.

Treinador: Rúben Amorim.

- Real Sociedad: Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Astigarraga, Diego Rico, De Zárate, Navarro, Turrientes, Oyarzabal, Kubo e Umar Sadiq. Jogaram ainda: Cho, Karrikaburu, Magunazelaia, Olasagasti, Martín, Ayesa, Sola, Aihen, Brais Méndez, Gorrotxategi e Lebarbier.

Treinador: Imanol Alguacil.

Árbitro: Gonçalo Neves (Évora).

Ação disciplinar: cartão vermelho para Leonardo Barroso (84).