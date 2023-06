Gyokeres cada vez mais perto do Sporting: eis os valores em cima da mesa

Operação não está fechada, mas encaminhada. Leões pagam 20 milhões de euros; Em cima da mesa estarão ainda outras contrapartidas financeiras. Ou seja, numa futura venda. Pressão do internacional sueco, que tem um acordo com o Sporting, tem sido determinante.

Está mais perto o entendimento total entre o Sporting e o Coventry para a transferência de Gyokeres para Alvalade. Ontem foram dados passos decisivos para a concretização de um negócio que teve avanços e recuos durante o processo, mas que está perto da conclusão. O Sporting vai pagar uma verba na ordem dos 20 milhões de euros, ficando o Coventry com uma percentagem assinalável numa futura venda. Os leões não revelaram pormenores, mas O JOGO sabe que houve avanços significativos e que é intenção de Frederico Varandas e Hugo Viana fecharem este dossiê nas próximas horas, permitindo que Rúben Amorim tenha o avançado sueco à disposição dentro de muito pouco tempo.

Gyokeres aceitou o desafio lançado pelos leões, rejeitando outras hipóteses. O jogador gostou da abordagem leonina e, desde a primeira hora, manifestou o desejo de rumar a Alvalade, mesmo tendo no seu encalço alguns clubes da Premier League, como o Burnley, que nos últimos dias apresentou uma proposta muito apelativa ao Coventry. O referido clube da Premier League estaria disposto a pagar 20 milhões de euros aos "sky blues" e mais dois jogadores. West Ham, Wolverhampton e Everton também tentaram assegurar o atacante, mas este colocou um travão, reiterando a sua preferência.

Entretanto, precavendo a incontornável saída de Gyokeres, cujo contrato termina em 2024, Mark Robins, treinador do clube do Championship, pediu à Direção que contrate o avançado do Swansea, Morgan Whittaker.O técnico pretende que esta operação seja fechada o mais depressa possível para integrá-lo no estágio de pré-temporada que o plantel vai realizar em Portugal, de 9 a 17 de julho. Curiosamente, os leões chegam ao Algarve a 15, numa segunda fase da preparação da nova época.