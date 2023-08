Gyokeres bisa em vitória sofrida do Sporting: "Fomos um bocado atabalhoados"

Declarações do jogador do Sporting, no final do encontro com o Vizela (3-2)

Reação: "Começámos bem, marcámos dois golos cedo. Tivemos oportunidades para o terceiro, mas não conseguimos. Eles estiveram bem no contra-ataque. Fomos um bocado atabalhoados com a bola, na segunda parte. Não foi o ideal, mas marcámos no final. É o que importa."

Estreia: "Conseguimos três pontos e, por isso, foi perfeito. Foi bom marcar. Estou muito feliz."

Descrição dos golos: "O primeiro golo? Coloquei a bola para o pé esquerdo e foi um golo bonito. O segundo foi diferente. Consegui ler mais rápido que o defesa e coloquei a bola no canto, outra vez."

Ajuda coletiva: "Quero estar bem quando jogo e ajudar a equipa. Ainda faltam muitos jogos. Temos de continuar a ganhar."

Candidatos ao título? "Ganhámos hoje e precisamos de conquistar o máximo de pontos possível".

