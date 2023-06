Gyokeres, alvo do Sporting, foi o maratonista do Championship

Avançado do Coventry foi o que fez mais minutos na competição. O internacional sueco, que já manifestou o desejo de abandonar o emblema inglês no atual mercado, fez 4322 minutos, mais dois do que Anthony Patterson, do Sunderland.

Ninguém jogou mais do que Gyokeres no Championship. O alvo do Sporting para reforçar o ataque foi o jogador com mais minutos nas pernas na II liga inglesa. O internacional sueco fez 4322 minutos, mais dois do que Anthony Patterson, do Sunderland. Mesmo não tendo sido o melhor marcador da prova - Akpom, do Middlesbrough, venceu a corrida com 28 golos, mais sete do que o jogador do Coventry, segundo classificado -, o avançado pretendido pelo Sporting, entre golos faturados e assistências, foi o jogador que teve maior participação em golos, com um total de 33 (21 golos e 12 assistências).

Entretanto, a imprensa inglesa já ontem deu destaque às declarações de Gyokeres e ao desejo do jogador em abandonar o clube já nesta janela de mercado, até porque a partir de janeiro poderá assinar por qualquer clube sem contrapartidas financeiras para o Coventry.

A pressão exercida sobre os dirigentes do clube poderá ser o principal aliado do Sporting na negociação. Os leões já sabem que terão de desembolsar um valor na ordem dos 15 a 20 milhões de euros para garantirem a contratação do ponta-de-lança, muito pretendido também por clubes da Premier League.