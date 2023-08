"Gyokeres adaptou-se bem ao Sporting e vai acrescentar"

Declarações de Esgaio após o Everton-Sporting (1-0), partida de pré-temporada

Questionado pela Sporting TV, após o jogo dos leões com o Everton, Esgaio comentou a chegada de Gyokeres ao plantel de Rúben Amorim. "Ele adaptou-se bem e vai acrescentar, tal como todos os outros, incluindo os miúdos. O mais importante é criar um grupo forte pois a época é longa", disse o lateral-direito.

Já sobre o jogo, que o Sporting perdeu por 1-0 - despedindo com a pré-época com uma derrota -, Esgaio disse à Sport TV: "Não foi perfeito porque não conseguimos ganhar, mas foi mais uma etapa da preparação. Para a semana começa o campeonato, há que melhorar aspetos. Há que continuar a trabalhar para entrar da melhor maneira no campeonato."

"A preparação foi feita, temos vindo a fazer um bom trabalho. Todos os jogadores preparam-se bem para início do campeonato e todos estão na máxima força para primeira jornada. Eu? Trabalhar bem, ajudar a equipa a conseguir o melhor possível", finalizou.