Guardiola: "Porro? Temos 250 jogadores emprestados, não tenho tempo para falar com eles"

Declarações do treinador do Manchester City em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Objetivos na Liga dos Campeões: "Fazer melhor do que na época passada não é fácil [perdeu a final com o Chelsea, 0-1]. Estamos entusiasmados e felizes por estarmos nesta fase. Sei o quão importante é a Liga dos Campeões, mas levamos a sério todos os jogos da Premier League, vimos como o jogo com o Norwich foi duro. A confiança sempre esteve elevada, não apenas agora, mas também nas épocas anteriores."

Pedro Porro, emprestado pelo Manchester City ao Sporting: "Conheço-o perfeitamente, mas temos talvez 250 jogadores emprestados e não consigo falar com eles. Não tenho tempo. Estou feliz por as coisas lhe estarem a correr bem e, especialmente agora, vi muitos jogos em que ele às vezes joga, às vezes não joga."

A questão de sempre sobre vencer a Champions: "Perguntem quando quiserem, as vezes que quiserem. Não me incomoda, significa que estamos aqui na Liga dos Campeões. É uma honra viajar para Portugal para tentar ganhar o jogo."

Falhanço não vencer a Champions? "Somos criticados se não obtivermos resultados. Se não gostamos disso, é melhor termos outro trabalho. Não é um problema. Conhecemos os nossos padrões, eu aceito tudo. Temos uma harmonia incrível na equipa, esse é o principal objetivo para mim, lutar todos os dias. Os jogadores farão o resto."