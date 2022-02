Guardiola, os "conselhos" de Amorim e o Sporting: "Se venceram FC Porto e Benfica..."

Declarações de Pep Guardiola, treinador do Manchester City, na antevisão ao jogo com o Sporting (20h00 de terça-feira), na primeira mão dos "oitavos" d Champions.

Percurso do Sporting: "Portugal tem sempre uma Liga incrivelmente competitiva. Jogámos contra o FC Porto na época passada e apercebemo-nos do quão fortes eles são. Tiveram um recrutamento incrível de jogadores, muito competitivos. Passado algum tempo, as maiores estrelas voaram para Espanha, Inglaterra, Alemanha ou França. O que vi do Sporting: união, a relação entre treinador e equipa, isto é o mais importante. Equipa física, foram campeões na época passada, depois de muitos anos. Se venceram o FC Porto e o Benfica, é porque são uma boa equipa. Passaram a fase de grupos com Ajax e Borussia Dortmund como adversários, que são boas equipas da Liga dos Campeões. Vi alguns jogos, fiquei muito impressionado."

Rúben Amorim: "Talvez receba conselhos dele. A carreira dele está a correr bem, pela personalidade e pela forma como jogam. Tentam ganhar o jogo a partir do primeiro minuto. Estou certo de que ele está entusiasmado, e espero que o esteja, após terem passado 14 anos de terem chegado aos oitavos de final. Vamos demonstrar quem somos, em Portugal".