Guardiola fala de Rúben Amorim: "Dos melhores treinadores do momento"

Falando do recente jogo da Champions do Manchester City contra o Leipzig (1-1), Pep Guardiola recordou a eliminatória do ano passado com o Sporting e elogiou Rúben Amorim: "Há um ano ganhámos por cinco em Lisboa nesta fase da Champions e disseram 'que mau é o Sporting'. Que equipa pobre. Eles tinham conquistado a liga. Do meu ponto de vista o seu treinador é dos melhores do momento. A sua equipa era muito muito boa. Sabem o que aconteceu aí? Cinco oportunidades, cinco remates, cinco golos. Foi 100%. Que bom é o treinador, heim. Este ano tivemos chances, empatámos com o Leipzig e dizem que o Manchester City é um desastre." Veja:

"Depois do 1 a 1, falam que o City é um desastre e o Leipzig é ruim!" Pep Guardiola deu o papo sobre o empate na Alemanha pela #CasaDaChampions! Concorda com ele, torcedor? pic.twitter.com/Cz79gli2bx - TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 24, 2023