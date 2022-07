Guarda-redes georgiano anunciado pelo Sporting veio com opção de compra

O clube não divulgou pormenores do negócio, porém, ao que O JOGO apurou, o atleta terá chegado por empréstimo, ficando o leão com uma opção de compra para poder ativar.

Papuna Beruashvili, guarda-redes de 18 anos natural da Geórgia, foi anunciado como reforço do Sporting na sexta-feira.

O clube não divulgou pormenores do negócio, porém, ao que O JOGO apurou, o atleta terá chegado por empréstimo, ficando o leão com uma opção de compra para poder ativar. O atleta chegou vindo do Dínamo Tbilissi e será avaliado durante esta temporada havendo, nesta altura, a convicção de que o jovem tem capacidade para ser um guarda-redes de bom nível, sendo que o Sporting quer perceber como se adapta à realidade portuguesa.

O jogador estava há muito identificado pelo departamento de prospeção, foi observado inúmeras vezes quando alinhou pela sua seleção e, com 18 anos, poderá fazer parte do lote de juniores que irá estar na Youth League, estando também previsto ter minutos no escalão de sub-23 e no contexto de equipa B, uma pirâmide de promoção que o Sporting tem adotado nos últimos tempos.

O guarda-redes, que identificou como pontos fortes a "saída a cruzamentos" e o "posicionamento", já treinava na Academia há várias semanas, tendo sido oficializado na sexta-feira.