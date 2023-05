Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a vitória por 2-1 sobre o Marítimo, na 32.ª jornada da I Liga.

O que retira deste jogo? "Retiro as mesmas coisas de sempre. Ver o porquê de não ter jogado tão bem, a estratégia do Marítimo. E retiro a alma dos jogadores, o querer ganhar, o querer continuar a ter bons resultados. O que retiro de mau é a falta de criatividade, os passes falhados, os jogadores a sentirem o ambiente, nós com algum receio da bola."

Preocupação para o dérbi depois desta exibição? "Nenhuma. Já provámos que podemos ter jogos difíceis contra equipas com bloco baixo, mas que nos jogos grandes temos rendimento."

Adán expulso e falha Benfica: "Tenho plena confiança no Franco Israel. Nada melhor que estes momentos de tensão para o preparar."

Sporting fará guarda de honra se o Benfica já for campeão quando se jogar o dérbi? "Não há tradição de haver guarda de honra. Nós falamos sobre isso [quando o Sporting foi campeão]. Eu disse que não era um problema, porque não há essa tradição. Nós vamos retribuir o gesto do Benfica de há dois anos. Daremos os parabéns a quem for campeão, seja o Benfica ou o FC Porto, mas da mesma forma como fomos tratados, é assim que vamos tratar. Com todo o respeito."