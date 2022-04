Grimaldo é referência e Marsà tem no caderno as jogadas do Benfica

Contratação do Sporting no último verão tem em Grimaldo uma referência e acompanhou várias exibições do rival eterno dos leões nas últimas épocas. Chamado à convocatória em oito ocasiões, central espera pela chance para a estreia à medida que vai subindo na hierarquia para figurar no plantel em 2022/23.

A maioria dos jogadores do Sporting já enfrentou o Benfica, mas o conhecimento do adversário não vem só da presença em campo e Marsà exemplifica esse cenário: o defesa de 20 anos chegou vindo do Barcelona no verão e usava algum do tempo livre para ver o Sporting, mas... principalmente o Benfica. Sobretudo por considerar Grimaldo uma referência.

Marsà, sabe O JOGO, foi observando os encarnados, estudando as movimentações de mercado do clube nos últimos anos à medida que estudava uma solução para o seu futuro quando decidiu sair de forma livre do Barcelona.

Esse negócio teve algumas comparações com o de Grimaldo, em 2015, quando o espanhol assinou pelo Benfica a troco de 1,5 M€ estando já em rota de colisão com o Barcelona.

Comparado ao lateral do Benfica, pela capacidade técnica do pé esquerdo e por poder jogar como lateral, Marsà vai treinando com a equipa A do Sporting depois de convencer na equipa B, ao realizar 11 jogos completos seguidos na Liga 3.

Esteve em oito fichas de jogo com Rúben Amorim e espera pela estreia tão aguardada. A lesão de Feddal, deixa a porta entreaberta para o jovem espanhol estar no banco.