Aos 50' do Midtjylland-Sporting, da segunda mão do play-off da Liga Europa, Pedro Gonçalves fez o 2-0: na sequência de canto da direita a bola passa por toda a gente na área até chegar à esquerda a Pote, que primeiro tenta o cruzamento, este é intercetado e a bola fica mesmo a jeito para um remate à meia volta do goleador com o esférico ainda no ar

Grande golo de Pedro Gonçalves - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) February 23, 2023