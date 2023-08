"Gosto de ver Edwards jogar, mas sou mais parecido com Pote"

Diogo Cardoso é reforço para os sub-23 do Sporting.

O Sporting apresentou Diogo Cardoso como reforço para a equipa de sub-23. O médio de 18 anos representava a Académica.

"É um sentimento muito bom assinar por um grande clube como é o Sporting", afirmou ao canal do emblema leonino. "A minha expectativa é entrar em qualquer jogo para ganhar e se puder ajudar com golos, que é o que gosto de fazer e já fazia no ano passado. Fui muito bem recebido. Aceitaram-me logo como novo jogador na família e está a correr tudo bem", prosseguiu.

Diogo Cardoso destacou depois dois jogadores da principal equipa do Sporting. "Gosto de ver jogar o Edwards, mas quem é mais parecido comigo, e também gosto muito de ver, é o Pote", vincou.