Tiago Tomás falou sobre a vontade de regressar ao Sporting, em entrevista à Eleven Sports. O avançado de 20 anos está emprestado ao Estugarda, mas tem contrato com os leões até 2025.

Ligação ao Sporting: "Obviamente que, desde miúdo, o meu sonho era estrear-me na equipa principal, mas desde que me estreei, que sempre quis ter um protagonismo no Sporting. Não foi possível e acabei por vir para aqui (Estugarda) para ganhar minutos. Gostaria de ter tido outra história com o Sporting e não sei se ainda vou ter ou não. Ainda para mais, para mim, que vim da formação é sempre um clube muito especial e é algo que eu estaria sempre agradado e feliz em jogar no Sporting."

Encaixaria nesta plantel do Sporting? "Quero sempre acreditar que sim. Nos meus jogos no Sporting sempre demonstrei a minha qualidade e sempre dei o meu melhor pela equipa. É uma decisão que não parte de mim, parte do clube, dos treinadores... Por isso, tenho de esperar até ao final do ano e depois logo se vê."