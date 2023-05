"Gostaria de ter outra história no Sporting, não sei se ainda vou ter. Tenho de esperar"

Declarações de Tiago Tomás, avançado emprestado pelo Sporting ao Estugarda, em entrevista à Eleven

Gil Dias: "Estou sempre com ele em casa dele. Damo-nos bem. Foi importante ele vir. Nem praticava português com ninguém. Estamos a passar momentos idênticos, também não tínhamos tantos minutos. Ele na cozinha quanto mais longe melhor. É a namorada dele que cozinha."

Referências: "Mbappé é a minha referência. Em miúdo, gostava do Henry e atualmente do Rashford. Gosto de tirar alguma coisa do que eles fazem."

Final do empréstimo: "Não sei. Vamos ver. Não depende de mim, decisões partem dos clubes. Tenho de focar-me no meu trabalho. Gostaria de continuar o meu desenvolvimento como jogador e avaliar o que é melhor para mim."

Contrato com Sporting: "Desde miúdo que o meu sonho era estrear-me na equipa principal. Sempre quis ser protagonista no Sporting. Não foi possível. Gostaria de ter outra história, não sei se ainda vou ter ou não. Estaria agradado e feliz sempre no Sporting, ainda para mais vindo da formação."

Regresso: "Quero acreditar que encaixava. Sempre demonstrei a minha qualidade, mas a decisão é do clube e treinadores. Tenho de esperar."

Contactos com Amorim: "Tenho contacto com alguns membros. Com o mister nem tanto. Mandou-me mensagem o ano passado com os golos ao Leverkusen."

Ligação: "Tenho estado com o Eduardo Quaresma. Falo com o Bragança, Inácio, Pote e Nuno Mendes. Continuamos a falar muitas vezes. No ano do título foi uma experiência que forjou relações além-futebol. Foi muito especial para todos.

Tenho guardados os meus óculos em Lisboa, os que usei para celebrar o título."

Futuro: "Gostaria de um dia jogar na Premier League. Mas Bundesliga não fica atrás, as equipas são muito equilibradas. É liga competitiva e é bom para o espetáculo."

Título alemão: "Acho que o Dortmund não vai deixar escapar a oportunidade."