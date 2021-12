Gonzalo Plata "terá segunda oportunidade" no Valladolid, diz treinador

Extremo, cedido pelo Sporting, foi convocado para o jogo do próximo domingo, após cumprir castigo interno por causa de um incidente de viação

Gonzalo Plata, que esteve fora dos dois últimos jogos do Valladolid, sob alçada disciplinar do clube da II Liga Espanhola, na sequência do acidente rodoviário provocado no início de dezembro, recebeu um novo voto de confiança do treinador.

"Está muito melhor e é provável que jogue [este domingo]. Vamos dar-lhe uma segunda oportunidade, que tem de aproveitar. Conhecemos a sua qualidade, mas também tem de demonstrar maturidade", afirmou o técnico José Martín, citado pelo jornal "Pucela Fichajes".

O extremo equatoriano, cedido ao Valladolid por empréstimo do Sporting, causou, no passado dia 8 de dezembro, um acidente de viação, ao conduzir sob excesso de álcool no sangue, tendo embatido num táxi, projetando-o contra um espaço comercial.

O taxista, que teve de ser desencarcerado, e a passageira, então transportada por si na altura do incidente rodoviário, foram transportados para um hospital local.

O Valladolid dissera, em condenação do sucedido, "deplorar o comportamento do jogador" e anunciara "tomar medidas disciplinares oportunas" sobre Plata, "sem prejuízo das medidas que a Justiça tome a respeito do sucedido".