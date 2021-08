Sporting empresta Gonzalo Plata e com uma opção de compra

O Valladolid oficializou a contratação de Gonzalo Plata.

Gonzalo Plata vai jogar no Valladolid na época 2021/22, por empréstimo do Sporting. O clube da segunda divisão espanhola fica com opção de compra no valor de 10 milhões de euros por 70 por cento do passa.

Plata, 20 anos, não tem tido espaço nas opções de Rúben Amorim. Esta época não somou qualquer minuto oficial e na anterior esteve apenas em 14 jogos, com um golo marcado.

"O Real Valladolid tem uma nova arma para o seu ataque. Trata-se de Gonzalo Plata, extremo que chega do Sporting por empréstimo até ao final da temporada. O clube "branco e violeta" garantiu opção de compra", lê-se no comunicado divulgado no sítio oficial do clube espanhol.

Formado no Independiente del Valle, do Equador, seu país natal, Plata ingressou no clube verde e branco durante a época 2018/19, para representar a equipa sub-23, e estreou-se pela formação principal na temporada seguinte, tendo marcado três golos e realizado duas assistências em 24 encontros.