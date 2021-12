Gonzalo Plata pode sair do Valladolid e há dois destinos possíveis, dizem em Espanha

O futuro de Gonzalo Plata no Valladolid continua incerto depois do jogador ter tido um acidente quando estava sob o efeito de álcool. A imprensa espanhola aponta dois possíveis candidatos a receber o avançado.

Gonzalo Plata "tem os dias contados" no Valladolid, diz o portal Gol Digital. Embora o talento que demonstrou, a SAD do clube espanhol está descontente com o recente incidente em que o avançado se envolveu - teve um acidente de viação quando se encontrava sob o efeito de álcool.

De acordo com a publicação, os adeptos também não estão agradados com o que aconteceu e alguns pedem mesmo a saída do equatoriano, que está emprestado pelo Sporting. E se isso acontecer, o Cádiz e o Osasuna são candidatos a receber o jogador.

Há também a hipótese de Plata regressar ao Sporting.