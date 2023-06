Gonzalo Plata pode render mais dinheiro aos cofres do Sporting

Gonzalo Plata, à esquerda, com a camisola do Valladolid

Jogador pode deixar o Valladolid e rumar a Inglaterra.

Gonzalo Plata está a ser negociado em Espanha e isso poderá valer um encaixe financeiro ao Sporting, que tem direito a parte da venda.

O Bournemouth, de Inglaterra, estará a tentar contratar o jogador por uma verba a rondar os dez milhões de euros. Independiente del Valle e Sporting lucrariam do negócio com o Valladolid, clube que desceu à II liga. Os leões fizeram cinco milhões com a venda do extremo.

Plata, internacional equatoriano de 22 anos, realizou 36 jogos pelo Valladolid em 2022/23 e apontou um golo.