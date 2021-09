Gonzalo Plata: "O Sporting para mim é um pouco como uma espinha encravada"

Redação com Lusa

O equatoriano Gonzalo Plata, agora no Valladolid, afirmou esta quinta-feira que tem uma "espinha encravada" por não ter conseguido jogar mais no Sporting, mas mostrou-se otimista numa boa temporada e campanha no clube espanhol.

"O Sporting para mim é um pouco como uma espinha encravada. Queria ter jogado mais e não foi um bom passo para mim. Agora, estou no Valladolid. É uma nova etapa, um novo começo e espero ter a sorte que não tive em Portugal", afirmou Gonzalo Plata, durante a sua apresentação oficial como jogador do emblema que alinha na segunda divisão espanhola.

O extremo de 20 anos chega ao Valladolid por empréstimo de uma temporada do Sporting, com o clube espanhol a ter uma opção de compra de 10 milhões de euros, valor, que segundo o diretor desportivo, Fran Sánchez, será "quase impossível de suportar".

Plata, que esteve ao serviço da seleção do Equador, explicou que escolheu o Valladolid por ser um "projeto interessante" e por ter a possibilidade de atuar em Espanha, mesmo no segundo escalão.

"O Valladolid é um dos principais candidatos à subida de divisão e estou cá para a ajudar. Se o treinador quiser, estou totalmente disponível para jogar já frente ao Girona no fim de semana", disse.

O internacional equatoriano chegou ao Sporting em 2018/19, depois de iniciar a carreira no Independiente del Valle, mas nunca se conseguiu impor na equipa "leonina", acabando mesmo por esta temporada ser dispensado pelo técnico Rúben Amorim.