Extremo está ciente da dura concorrência que vai continuar a encontar em Alvalade e procura agora evoluir por outro emblema para se afirmar entre os leões, a partir de 2020/21.

Contratado em janeiro deste ano aos equatorianos do Independiente del Valle, Gonzalo Plata chegou rotulado como um dos principais craques em potência do continente sul-americano, mas, ao contrário do que fez ao serviço do Equador, onde foi "Bola de Bronze" no Mundial sub-20, não conseguiu encontrar o seu espaço em Alvalade.

No último jogo do ano civil de 2019, o extremo até se estreou a marcar de leão ao peito na reviravolta diante do Portimonense (4-2), na derradeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga, mas nem o primeiro golo como leão interfere na sua vontade de ser cedido em janeiro para ganhar mais rodagem. Esta tem a ver, naturalmente, com a sua evolução nos critérios do futebol europeu, mas também com a necessidade de não perder o espaço que tem conquistado na seleção principal do seu país: somou quatro internacionalizações desde o passado verão.

Segundo o que O JOGO apurou, a SAD do Sporting não fecha a porta a uma cedência do jogador na segunda metade da temporada, mas só está disposta a contemplar um negócio que não envolva uma opção de compra. Esta medida visa garantir que Plata tenha de voltar à casa de partida no final de uma eventual aventura em outro clube sem existir o risco de se repetirem os casos de Demiral e Matheus Pereira. A concorrência de Vietto, Bolasie, Jesé, Rafael Camacho, Fernando e, proximamente, de Jovane, que está quase restabelecido dos problemas físicos, nos corredores ofensivos também ajuda a explicar o interesse do clube de Alvalade em ver o extremo equatoriano a ganhar "calo" em outras paragens com vista à (esperada) plena afirmação em 2020/21.

Recorde-se que no negócio que levou Gonzalo Plata até Alvalade, o Sporting procedeu a um investimento de um milhão de euros para ficar com 50% dos direitos económicos do atleta. Apesar de existir a vontade de garantir a totalidade do passe do atleta, os leões ainda não avançaram com negociações junto do Independiente del Valle pela metade que falta, cujo valor não ficou determinado quando a contratação foi fechada.

Não Perca Futebol Nacional FC Porto, Benfica e Sporting obrigados a abrir administrações às mulheres TEMA - A ideia de que o futebol é um mundo de homens está condenada, dentro e fora do terreno de jogo. Há cada vez mais mulheres a jogar à bola e, quanto a cargos diretivos, chegam ao futebol de elite com a lei que impõe quotas no topo da hierarquia dos clubes cotados em bolsa. Os três grandes terão de dar o exemplo.

Pré-olímpico pode dificultar processo de empréstimo



A vontade de Gonzalo Plata é ter minutos noutro sítio que não o Sporting, mas há um fator que pode dificultar as suas intenções, neste caso a mais que provável convocatória para o torneio pré-olímpico, que se realiza na Colômbia entre 18 de janeiro e 9 de fevereiro. Ao que tudo indica, o camisola 20 dos leões e já internacional pela seleção A do Equador, deverá ser um dos escolhidos por Jorge Célico, técnico que marcou o início dos trabalhos de preparação para o dia 3 de janeiro e que vai divulgar a lista final no próximo dia 27. A chamada à "Tri" pode não implicar diretamente na execução de um empréstimo, mas face à prestação dos equatorianos no apuramento para o torneio olímpico, a adaptação de Plata a um novo emblema poderá sofrer um ligeiro atraso, com prejuízo para a regularidade.