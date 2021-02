Gonzalo Plata e Eduardo Quaresma voltam a jogar pelo Sporting B

À semelhança do que tinha acontecido na jornada anterior do Campeonato de Portugal, Gonzalo Plata e Eduardo Quaresma voltaram a ser opção na equipa B do Sporting.

O avançado Gonzalo Plata e o defesa-central Eduardo Quaresma estão a jogar a titular pelo Sporting B frente ao Belenenses B, num jogo que iniciou às 16h00 e conta para a 15.ª jornada da Série G do Campeonato de Portugal.

A dupla leonina, que arrancou a temporada na equipa principal, joga pelos bês pelo segundo jogo consecutivo. Já no domingo, no terreno do Fontinhas, Plata e Quaresma foram utilizados.

Eis o onze titular do Sporting B: André Paulo; Loide Augusto, Eduardo Quaresma, João Ricciulli e Mees de Wit; Rodrigo Fernandes, Bruno Paz e Tomás Silva; Elves Baldé, Gonzalo Plata e Nuno Moreira.

Siplentes: Anthony Walker, João Goulart, Edson Silva, Tiago Ferreira, João Oliveira, Tiago Rodrigues e Dimitar Mitrovski.