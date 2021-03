Gonzalo Plata e a situação no Sporting: "Não sei o que se está a passar"

Plata num duelo com Hermes, jogador do Marítimo

Extremo está na seleção do Equador e garante que continua a trabalhar como sempre. Não joga na equipa principal desde janeiro.

Inserido nos trabalhos da seleção do Equador, Gonzalo Plata admitiu que não contava passar pela situação que vive atualmente no Sporting. O extremo deixou de fazer parte das opções de Rúben Amorim e tem alinhado ao serviço da equipa B, no Campeonato de Portugal.

"A verdade é que não faço ideia [sobre o motivo para estar na equipa B]. Tenho trabalhado como sempre. Agora venho à seleção, continuo a fazer o meu trabalho. Demonstrei-o a cada jogo e não sei o que se está a passar, de verdade", declarou Plata à GOL TV.

O jogador também abordou as conversas que tem mantido com o selecionador Gustavo Alfaro. "Diz-me que as coisas virão a pouco a pouco. Creio que podemos consegui-lo trabalhando. E agora que fui chamado de novo à seleção, resta-me trabalhar como sempre para continuar a ser tido em conta", vincou.

Plata, 20 anos, marcou os últimos dois jogos que fez pela equipa B. Não alinha pela formação principal desde janeiro, nas meia-final da Taça da Liga com o FC Porto. Rúben Amorim já foi algumas vezes questionado sobre a situação do jogador. "Tem de crescer, como jogador, como atleta, como profissional de futebol", afirmou no início deste mês de março.