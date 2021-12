Gonzalo Plata declara-se "muito arrependido" após violento acidente

Avançado do Sporting cedido ao Valhadolid pede desculpa por violento acidente a altas horas da madrugada

"Estou muito arrependido. Dou graças a Deus, porque tudo podia ter sido muito pior. Os implicados estão bem. Falei com os feridos. Estão mais tranquilos por eu dar a cara", assumiu em conferência de Imprensa Gonzalo Plata, avançado do Sporting, cedido ao Valladolid, desculpando-se por um acidente na madrugada de terça-feira, na qual acabou por causar ferimentos a um taxista e à cliente que seguia nessa viatura, que terá sido motivado por excesso de álcool, com uma taxa que duplicava o permitido pela lei espanhola.

"Quero pedir desculpa aos fãs, às gentes do meu país, à minha família e à minha mãe, que deve estar a passar mal. Não pude travar porque não vi o táxi e espero que seja a primeira e a última vez que me acontece uma coisa destas. As pessoas veem-me como exemplo e não o justifiquei. É injustificável o que fiz. Assustei-me pelo meu amigo que ia ao lado", informa quanto a Vicente Jaime, jogador do Independiente del Valle, cujo clube já anunciou medidas disciplinares também.

O equatoriano entende "as reações negativas no clube" e confirma que vai "receber um castigo". "Alguns companheiros aceitaram as minhas desculpas, outros não", termina o canhoto, que leva quatro jogos em 11 jogos pelo clube da II divisão espanhola, e que receberá uma sanção disciplinar, como anunciara o emblema na quarta-feira.