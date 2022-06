Gonçalo Inácio: interesse do United dificilmente será consumado neste verão

Condições pedidas pelo Sporting são, neste momento, elevadas para o United, segundo garantem em Inglaterra.

Gonçalo Inácio é um dos nomes que estão na lista para o eixo defensivo do Manchester United, no entanto o interesse dos "red devils" dificilmente será consumado neste defeso. Escrevem o "Daily Mail" e o "Mirror" que o clube onde alinham Ronaldo, Bruno Fernandes e Dalot terá de arrumar alguns assuntos no que toca a vendas, tentando colocar jogadores excedentários noutros clubes, e que só depois poderão proceder a um ataque efetivo ao mercado. No entanto, os periódicos adiantam que as condições pedidas pelo Sporting superam, neste momento, as pretenções da turma agora orientada por Erik ten Hag.

Os leões apontam para a cláusula de rescisão de 45 milhões de euros e estão tranquilos com o processo negocial, não prometendo facilitar a venda abaixo desses valores, até porque a sustentabilidade financeira o permite: o Sporting transferiu Nuno Mendes para o PSG (lucrou perto de 40 milhões de euros, descontando-se os 3,8 M€ de comissões), está à espera do valor que Rafael Leão terá de dar ao clube por ter saído de forma unilateral (20 M€), logo não mostra desespero por vender.

Rúben Amorim conta com o jogador e os leões também acreditam que pode ainda valorizar mais com uma possível ida ao Mundial. Apesar do United seguir Inácio, a prioridade ainda não é comprar um central tão caro, estando atento às oportunidades que o mercado dite.