Gonçalo Inácio testou positivo à covid-19, resultado de uma série de testes antigénio levado a cabo pelo Sporting. O defesa-central, de 20 anos, está já em isolamento, enquanto espera pelo resultdo do PCR.



No caso do Gonçalo Inácio estamos perante reinfeção, visto que que fora infetado em setembro de 2020.

A confirmar-se a positividade, falhará os jogos com Santa Clara, já esta esta sexta-feira e a partida com o Leça, quartos-de-final da Taça de Portugal, a 11 de janeiro.