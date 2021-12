Gonçalo Inácio revela timidez: "Nem tentem chamar-me a uma conferência de imprensa.."

Gonçalo Inácio, defesa-central do Sporting, foi o convidado no último episódio do podcast "ADN de Leão". Fique com alguns dos destaques da conversa.

Timidez: "Quando marco, fico preocupado por ser eu a ir à flash interview. Nem tentem chamar-me a uma conferência de imprensa... Não penso em sair do clube, porque isso significaria que teria de falar numa apresentação."

Coates como patrão da defesa: "O Coates diz para darmos tudo dentro de campo. Sinto responsabilidade em dividir a posição com ele, quando arrisco, ele dá me logo na cabeça."

Procura pelos comentários às más exibições: "Quando jogo mal não vou à procura do meu nome nas redes sociais."

Não ter sido campeão na formação do Sporting: "Tenho uma grande tristeza por não ter sido campeão na formação. É uma tristeza que tenho."

Defesa-central que queria jogar à baliza: "Queria ser guarda-redes, inspirava-me no pai por ser guarda-redes. Ele não deixou, viu que tinha pé esquerdo e não quis."