Gonçalo Inácio renovou contrato com o Sporting

Cláusula de rescisão passa a ser de 60 milhões de euros. Renovou até 2027.

Gonçalo Inácio já renovou contrato com o Sporting, até 2027, esperando-se a oficialização do acordo para breve. A cláusula de rescisão do defesa-central subiu para os 60 milhões de euros. A SAD leonina queria que fosse de 80 milhões de euros, mas o futebolista não quis assim.

Gonçalo Inácio é formado nos leões e cumpre a quarta época na equipa principal.

Ontem, recorde-se, Nuno Santos e Pedro Gonçalves também prolongaram os respetivos vínculos.