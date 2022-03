Gonçalo Inácio renova ao voltar da Seleção: conheça os pormenores do contrato

O central tem entendimento com o clube leonino, que quer ver o novo contrato assinado até ao final deste mês.

Sporting e Gonçalo Inácio já chegaram a um entendimento para a renovação do vínculo do central, que deverá ser assinado quando este voltar da seleção de Portugal, apurou O JOGO.

A expectativa da SAD verde e branca é que o acordo seja colocado no papel ainda este mês, e está a tratar de todas as diligências e últimos acertos para que tal se verifique.

Está em cima da mesa prolongar o vínculo por mais uma temporada, até 2026, mantendo-se a cláusula de rescisão nos 45 milhões de euros. O defesa passará a ganhar cerca de 600 mil euros/ano brutos.

Gonçalo Inácio, de 20 anos, foi integrado na equipa principal do Sporting por Rúben Amorim, ainda na reta final de 2019/20, mas só foi lançado em competição oficial na época seguinte. Teve uma afirmação gradual, roubando aos poucos o lugar a Luís Neto e terminando 2020/21 com 25 jogos. Esta época tornou-se indiscutível, habitualmente na direita do trio de centrais, mas sendo o preferido do técnico para render Coates quando o capitão não pode jogar e, assim, ser o líder do sector.

O crescimento de Inácio não passou desapercebido lá fora e na última janela de mercado o Newcastle ofereceu 30 milhões de euros pelo seu passe, mas os leões recusaram a abordagem. Na altura, com Feddal a acusar problemas físicos e sem um plano B na mira no mercado de transferências, a SAD resistiu à tentação de encaixe financeiro. Aliado a tudo isso, o clube vê no central margem de crescimento e valorização, a começar pela perspetiva que já havia de que chegasse à Seleção.

O acordo de renovação prevê a prorrogação do vínculo por mais um ano, de 2025 para 2026, a manutenção da cláusula de rescisão, de 45 milhões e um aumento salarial para o patamar dos 600 mil euros brutos por época.

E se em janeiro o Newcastle tentou levá-lo por 30 milhões, neste verão o valor estipulado para uma saída, apurou O JOGO, é de 40 milhões de euros.