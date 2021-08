Gonçalo Inácio reagiu à convocatória através das redes sociais. "Um enorme orgulho", escreveu.

Gonçalo Inácio estreou-se nos convocados da Seleção portuguesa, a par de Diogo Costa e Otávio, e reagiu à notícia através das redes sociais. No Instagram, o defesa-central do Sporting referiu que sente um "enorme orgulho" por ser chamado por Fernando Santos.

Com 20 anos, Gonçalo Inácio cumpre a segunda temporada na equipa principal do Sporting. No total, realizou 29 jogos e marcou três golos.

