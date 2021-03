Gonçalo Inácio faz mira a prémio de 100 mil euros no Sporting

Rendimento pode ser recompensado se fizer, pelo menos, 45 minutos em mais sete jogos até final da temporada.

Gonçalo Inácio está firme no centro da defesa leonina e, por este andar, o jovem de 19 anos poderá ver recompensada a regularidade na equipa comandada por Rúben Amorim com um prémio substancial quando atingir a marca de 20 jogos na temporada.

Segundo O JOGO apurou, o defesa-central irá encaixar um prémio por desempenho na ordem dos 100 mil euros quando atingir a marca de 20 jogos em que tenha feito pelo menos 45 minutos. Para que tal aconteça, só precisa de cumprir este requisito em sete dos dez desafios que os leões têm ainda pela frente na estação, todos eles a contar para a Liga NOS.

Este é apenas um reflexo daquela que também é a política salarial imposta em Alvalade, pelo elenco liderado por Frederico Varandas, ou seja a introdução de uma componente variável nos contratos dos atletas de modo a que estes, pelo desempenho registado, possam ser monetariamente compensados. É assim vários dos contratos mais recentes, como é o caso o de Gonçalo Inácio, que, em novembro último, renovou o seu contrato até 2025, constando no mesmo uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Autor do golo do triunfo frente ao Vitória de Guimarães, o defesa-central de 19 anos tem mostrado consistência no centro da defesa, em qualquer um dos três lugares: agora foi no de Coates

Então, no acordo celebrado, ficou igualmente estipulado um vínculo que pressupõe um vencimento progressivo em cada uma das épocas, começando em cerca de 150 mil euros brutos por temporada, subindo o mesmo na ordem dos 30 mil euros por cada ano cumprido em Alvalade. Gonçalo Inácio, de momento, leva uma série de seis jogos consecutivos em que cumpriu todos os minutos e frente ao Vitória de Guimarães demonstrou, uma vez mais, que o seu processo evolutivo tem sido do agrado de Rúben Amorim, o qual, no início da temporada, não tinha ainda a perspetiva de que o canhoto chegasse a esta fase como um titular, demonstrando capacidade para atuar em qualquer um dos três lugares do trio de centrais. No último desafio fez de Coates e decidiu com um golpe de cabeça, naquele que foi o segundo golo da época, isto em 18 jogos.