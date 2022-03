Gonçalo Inácio está recuperado e já participou no treino do Sporting

O central português Gonçalo Inácio, convocado para a seleção nacional, já integrou o treino do Sporting na Academia de Alcochete, após recuperar de gripe.

O jogador, que integra a lista de 25 convocados divulgados hoje pelo selecionador Fernando Santos para o "play-off" de apuramento para o Mundial'2022, tinha falhado o jogo de segunda-feira para a I Liga, que o Sporting venceu na casa do Moreirense (2-0).

Gonçalo Inácio foi baixa de última hora para Moreira de Cónegos e falhou também o início dos treinos durante a semana.

Depois de folgar na quarta-feira, a equipa prosseguiu hoje a preparação para a visita de sábado ao Vitória de Guimarães (20:30), um dia antes de o líder FC Porto visitar o Boavista, também em jogo da 27.ª jornada do campeonato.

Na I Liga, o Sporting é segundo classificado, com 64 pontos, atrás do FC Porto, com 70, enquanto o Benfica é terceiro, com 58.

Na sexta-feira, os leões voltam a treinar na Academia de Alcochete, antes da conferência de imprensa de antevisão do treinador Rúben Amorim, marcada para as 15:00 no auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.