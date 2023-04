Gonçalo Inácio passou a ser um caso de gestão no plantel do Sporting

Central saiu pelo segundo jogo seguido ao intervalo. Diomande pode ganhar o lugar.

Gonçalo Inácio é, nesta fase, um jogador a gerir por Rúben Amorim. Apesar de não estar no boletim médico e de treinar com normalidade, o central apresentou nos últimos tempos queixas no pé direito e, como tal, deverá ser alvo de gestão física.

O canhoto saiu diante do Gil Vicente ao intervalo, uma situação que já se tinha verificado diante do Santa Clara, no fim de semana. A precaução é para se manter nos próximos tempos e, no domingo, há a hipótese de o central ser suplente frente ao Casa Pia. A decisão será tomada mais à frente, porque há reavaliações médicas a fazer diariamente em Alcochete, mas o previsível é que Inácio, mesmo estando apto para jogar, possa ser poupado.

Diomande não jogou no último encontro e pode entrar para um posto no eixo defensivo, até porque tem agradado a jogar em todas as posições da linha de três centrais, mas também dependerá da condição física de Coates e St. Juste, os quais cumpriram os 90 minutos anteontem.

Matheus Reis também cumpriu os 90", jogando a primeira parte na ala e a segunda como central. Nuno Santos tem sido o titular habitual na lateral canhota, logo, Reis pode ocupar a vaga de Inácio.