Gonçalo Inácio e Tiago Tomás dão esperança

Dupla deu mais um passo e esteve no relvado a fazer trabalho condicionado. Estão mais perto de ser opção. Sem Coates, ausente na quarta-feira por suspensão, o regresso de Gonçalo Inácio ganha importância. Até porque, se não recuperar, Amorim terá de recorrer a um trio inédito (Feddal, Neto e Matheus Reis)

O departamento médico leonino começa a ficar mais desanuviado e Rúben Amorim recebeu na segunda-feira duas boas notícias: Gonçalo Inácio e Tiago Tomás já subiram ao relvado e, embora ainda condicionados, ganha força a possibilidade de recuperarem a tempo de jogar contra o Ajax, na quarta-feira, no regresso dos leões à Liga dos Campeões.

Se o avançado, com dores na coxa direita após representar a Seleção de Sub-21, era já apontado ao Ajax (após falhar o clássico), já a possível recuperação do jovem defesa-central era um cenário menos provável. Antes do clássico, Amorim chegou a dizer que Gonçalo Inácio deveria mesmo falhar o jogo com o Ajax e que a sua utilização contra o Estoril estava em dúvida, mas o central ontem deu um passo importante para poder ir a jogo amanhã. Dispensado da Seleção por uma mialgia na coxa esquerda, Inácio já pisou o relvado a dois dias do Ajax, um sinal positivo para Amorim.

Gonçalo Inácio está em contrarrelógio para defrontar os neerlandeses, e a sua presença nesse encontro é vista como fundamental, dada a ausência de Coates, suspenso após ter sido expulso no último jogo europeu dos leões na época anterior, contra o LASK Linz.

Sempre que o uruguaio faltou, Amorim recorreu a Gonçalo Inácio para fazer de patrão da defesa e ocupar a posição central no trio defensivo.

Se Inácio não recuperar, Amorim terá de recorrer a um trio inédito, formado por Neto, Feddal e Matheus Reis (com Esgaio também como possibilidade). Juntos no eixo estes jogadores somam zero minutos juntos, o que não dá tranquilidade a Amorim, apesar do discurso do técnico elogioso para a qualidade do plantel. Quem voltará à convocatória é o uruguaio Ugarte, já descansado da viagem intercontinental.