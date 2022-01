UM A UM >> Análise ao desempenho dos jogadores da equipa leonina no Benfica-Sporting (1-2), na final da Taça da Liga

Adán 6

Aos 36" teve uma saída pelo ar de grande qualidade e determinante no anular de lance difícil. No resto, poucas vezes viu os jogadores do Benfica causarem-lhe calafrios.



Neto 6

No lance do golo de Everton ficou surpreendido com o movimento do brasileiro. Apesar disso, foi sendo um central confiante e aguerrido nas disputas.



Gonçalo Inácio 8

Abriu o caminho à reviravolta do Sporting com uma grande cabeçada, após um canto. Antes, já tinha feito movimento idêntico mas aí acertando nas mãos de Vlachodimos. A defender foi sempre um pilar de segurança máxima, nomeadamente ajudando a manter Yaremchuk e Gonçalo Ramos fora do jogo.



Feddal 7

Exibição muito segura, jogando com enorme simplicidade e eficácia. Ganhou quase todos os lances em que se envolveu, um dos mais brilhantes aos 86" quando desarmou Pizzi e anulou lance de potencial empate.



Esgaio 6

Não sendo o maior responsável, abriu algum espaço no lance que deu no 1-0. Terminou o jogo como central, sem perder o equilíbrio exibicional.



Palhinha 7

Muito do que foi a vitória do Sporting na batalha do meio campo deveu-se à mobilidade e capacidade de pressão do médio. Aguerrido, por vezes até com intensidade a mais, impôs respeito total.



Matheus Nunes 7

Até nem começou com grande brilhantismo mas, com o tempo, foi pautando o jogo leonino cada vez com maior qualidade. Excelente segunda parte, com grandes lances de desequilíbrio aos 59", 72" e 73".



Matheus Reis 7

Perfurou diversas vezes pela ala esquerda do ataque dos leões, conseguindo cruzamentos perigosos e surgindo entre linhas.



Pedro Gonçalves 6

Acertou com a bola no ferro aos 19", quando esteve mais perto de faturar. Ainda que sem todo o fulgor que já habituou os adeptos, causou incómodos nas transições.



Paulinho 6

Não marcou, é verdade, mas deu claros sinais de vida. Aos 73" atirou ao ferro, ele que aos 45"+2" e 65" também aplicou a cabeça em lances de perigo.



Pedro Porro 6

De volta à competição conseguiu um par de incursões que meteram a defesa encarnada em respeito, nomeadamente aos 75". Assistiu para o segundo dos leões.



Ugarte 6

Manteve a frescura do meio campo.



Tiago Tomás 5

Não teve muita bola.



Nuno Santos 6

Protagonizou ainda duas iniciativas atacantes.