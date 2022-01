Gonçalo Inácio e Feddal voltam para estabilizar a defensiva do Sporting

Trio de eleição deve ir a jogo contra o Leça, na Taça de Portugal, para estancar a sangria e estabilizar a equipa defensivamente: leão sofreu em duas rondas da Liga cinco golos, tantos como nas 15 anteriores

O Sporting defronta na terça-feira o Leça para a Taça de Portugal, em Paços de Ferreira, e depois do tombo nos Açores contra o Santa Clara soaram os alarmes na defesa, sendo que Rúben Amorim não quer facilitar numa partida que não só é importante para travar a sangria de golos sofridos, como o é para recuperar animicamente a equipa. Isso e assegurar a continuidade em quatro frentes. Posto isto, nada melhor que recuperar o trio de centrais que foi a base da segurança defensiva da última época, com Inácio e Feddal de regresso a ladearem Coates.

Nos dois últimos jogos, ambos da Liga Bwin, o Sporting sofreu o mesmo número de golos (cinco) que nas 15 jornadas anteriores. Feddal já esteve no banco no encontro contra os açorianos, após um mês parado, mas Inácio estava ainda em isolamento, que termina a tempo de o jovem formado no clube poder ir a jogo contra o Leça. Assim, fica finalmente à disposição de Rúben Amorim o trio decisivo para o sucesso na temporada anterior, mas que na presente só tem estado em campo aos soluços, fruto das várias lesões que os três já enfrentaram e da covid que ainda só não afastou o marroquino.

Amorim não alinha com o seu trio de centrais de eleição desde a vitória (3-1) sobre o Dortmund, dia 24 de novembro, e espera que estes ponham cobro ao mau momento da equipa em termos defensivos.

Esta temporada apenas estiveram juntos em campo em 689", distribuídos por oito jogos (apenas cinco completos), dos quais resultou apenas um empate. Sofreram 5 golos, o que dá um golo sofrido a cada 138". A ausência de pelo menos um dos três tem sido habitual em 2021/22 e já se deu em 24 jogos (21 completos e três incompletos). Foi nestas condições que o Sporting sofreu as quatro derrotas da época e ainda um empate. Em 1931" sem algum dos três, os leões sofreram 21 golos: um golo encaixado a cada 92".

Minutos para Porro e Vinagre

Amorim recebeu recentemente várias boas notícias no que toca à situação clínica do plantel e dois dos jogadores que recentemente recuperaram de lesão estão prontos a voltar à ação, devendo somar minutos contra o Leça, amanhã. Vinagre parou dois meses e já esteve no banco nos Açores, enquanto Porro trabalha há uma semana com o grupo e deve voltar aos eleitos para o desafio que se vai disputar em Paços de Ferreira. Esgaio e Nuno Santos foram os titulares nos flancos contra o Santa Clara, mas podem perder amanhã o lugar.