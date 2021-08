Gonçalo Inácio e Coates em tratamento na Academia de Alcochete

Redação com Lusa

Dois defesas centrais foram dispensados das respetivas seleções (Portugal e Uruguai) por causa de problemas físicos

Os defesas Gonçalo Inácio e Sebastián Coates, ambos lesionados, falharam esta terça-feira o treino do Sporting, numa sessão com muitas ausências devido à pausa para as seleções, o que levou à chamada de vários jogadores da formação.

Os dois defesas centrais foram dispensados das respetivas seleções (Portugal e Uruguai), por causa de problemas físicos, e fizeram apenas tratamento na Academia de Alcochete.

Inácio tinha sido chamado pela primeira vez à seleção portuguesa, enquanto Coates já é presença habitual nas escolhas do Uruguai.

Nuno Mendes, João Palhinha e Pedro Gonçalves (Portugal), Gonzalo Plata (Equador), Manuel Ugarte (Uruguai) e Tiago Tomás (Portugal sub-21) estiveram também ausentes.

Por essa razão, o técnico Rúben Amorim chamou oito jogadores dos escalões de formação: Lucas Dias, Bernardo Sousa, Gonçalo Costa, Rodrigo Fernandes, Vando Félix, Nikolai Skoglund, Emanuel Fernandes e Gilberto Batista.

Pedro Gonçalves também foi hoje dispensado da seleção portuguesa, devido a problemas físicos.

O Sporting volta a treinar na quarta-feira, às 10:00, na sua academia.

O próximo encontro dos campeões nacionais está agendado para 11 de setembro, com o clássico frente ao FC Porto, no Estádio José Alvalade, em duelo da quinta jornada da I Liga.