Gonçalo Inácio cumpriu destino ano e meio depois; Nuno Santos à espera

Gonçalo Inácio foi utilizado por Roberto Martínez e fez o desejado primeiro jogo por Portugal. Fora chamado duas vezes por Fernando Santos

Gonçalo Inácio cumpriu na quinta-feira o destino de jogar pela Seleção Nacional, meta que traçara desde que subira à equipa do Sporting. O central fora chamado por Fernando Santos, em agosto de 2021, para os jogos oficiais com Irlanda, Azerbaijão e o particular com o Catar, no entanto foi dado como inapto por lesão. Depois, há um ano, foi convocado para o play-off de apuramento para o Mundial, mas não integrou a ficha de jogo nas partidas frente à Turquia e Macedónia do Norte.